شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. أحمد فتحى يُثير الجدل على إنستجرام بـ"اللون الأزرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار أحمد فتحى لاعب الاهلى الجدل بعدما نشر عبر الاستورى الخاص بالصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى أنسجرام صورة لاحد معجبية قام بوضع خلفية زرقاء وهو لون قميص فريق بيراميدز الذى تردد خلال الأيام الماضية إقترابه من ضم أحمد فتحي ، وجاء رد أحمد فتحى على الاستورى من أحد معجبية بوضع أيموشن قلب بالخلفية الزرقاء التى تُميز قميص بيراميدز.

ويحسم أحمد فتحي لاعب الاهلي اليوم ، الأربعاء، مصيره مع القلعة الحمراء سواء بتجديد عقده أو بالرحيل لنادً أخر غالباً سيكون بيراميدز ، وشهدت الساعات الماضية تلقي أحمد فتحي إتصالات من نجوم قدامي وحاليين بالأهلي من أجل التحدث معه في مسألة التجديد للنادي من عدمه.

وأتفقت معظم الأراء مع أحمد فتحي على البقاء في الأهلي لو كان فارق المقابل المالي بين ما سيحصل عليه في القلعة الحمراء وبين خارجها قليلاً وأكدوا له أن الاعتزال في الاهلي سيُزيد من شعبيته وجماهيريته داخل الاهلي بعكس الحال لو رحل ولعب موسم أو موسمين خارج النادي.

وتأتي هذه الإتصالات من جانب نجوم كبار في الاهلي خلال ساعات يحاول خلالها أحمد فتحي حسم مصيره مع القلعة الحمراء وإنهاء الجدل بشأن مستقبله مع الفريق.

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وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو قد عقدت أمس ، الأثنين، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة مع أحمد فتحي لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب الجوكر 48 ساعة مهلة للرد وحسم الأمر.

وينتظر مسئولو الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحي بعدما تم تجديد عقد وليد سليمان وعدم تجديد حسام عاشور وشريف إكرامي ويرغب الاهلي حسم ملف أحمد فتحي ، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصر