شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر فايلر في معاري الأهلي وموقفه من عودة 14 لاعب خارج الجزيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه يتابع معاري الفريق الأحمر إلى الفرق الأخرى سواء داخل مصر أو خارجها، من أجل سد احتياجاته في الفترة القادمة، لاسيما بعد تلميحه إلى استقراره على بعض الأسماء التي يحتاجها ولكن رفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وكانت تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الظهور الأول بالإعلام المصري، أزاحت حالة الغموض وعدم الوضح في حياة المدرب السويسري وطبيعة تفكيره بشأن اتخاذ القرارات الفنية وموقفه من كل اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر سواء الحاليين أو المعارين أو اللاعبين الذي تم الاستققرار على عدم تجديد عقدهم.

وكشفت تصريحات فايلر بكل شفافية طريقة تفكيره تجاه لاعبيه ومدى احتياجاته، وتحديد مصير عدد من الللاعبين سواء بالاستمرار بخصوص اللاعبين ىالحاليين أو العودة بالنسبة للاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة التي ينوي ابرامها.

وكان موقف فايلر واضحا تجاه المغربي وليد أزارو، بعدما أكد أن الدولي المغربي يميل للعب على الكرات المرتدات واللعب في المساحات وهي ىما لا تناسب طريقة لعب الخواجة التي تعتمد على الاستحواذ ونقل الكرة من لمسة واحدة في المساحات القصيرة، وهو ما ينذر بأن عودة أزارو في الصيف المقبل صعبة ، لعدم قناعة المدرب بإمكانياته، رغم إيمانه بأن اللاعب يملك إمكانيات عالية.