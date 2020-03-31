شالكه يغرم أمين بسبب حفل كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ برلين
فرض نادي شالكه الألماني لكرة القدم غرامة مالية على صانع ألعابه أمين حارث، بعدما خرق قواعد حظر التجول المفروضة من قبل السلطات في ولاية شمال الراين فيستفاليا، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ولدى سؤاله عما إذا كان اللاعب قد عوقب بغرامة مالية، قال مدير الكرة بالنادي يوخن شنايدر «نعم، هذا صحيح، لكن الآن هناك موضوعات أكثر أهمية من الغرامات المالية على اللاعبين».
وفي وقت سابق من مارس الحالي، كان أمين حارث قد تواجد في حانة تقدم الأرجيلة في مدينة إيسن، برفقة 10 أشخاص آخرين، بعد وقت طويل من الموعد المفترض لإغلاقها.
وداهمت الشرطة ما أطلق عليه اسم «حفل كورونا» بعد منتصف الليل، في الحانة التي ظلت أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر، مخالفة بذلك القوانين.
يذكر أن اللاعب المغربي الدولي يقدم تبرعات لمؤسسة «شالكه يساعد»، حيث يقوم مشجعون بتعبئة صناديق بالمواد الغذائية، وتقديمها إلى الأكثر تضررا في مدينة جلسنكيرشن خلال الأزمة الحالية.
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