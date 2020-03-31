إفلاس «أمريكي الرجبي» بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لافاييت (أمريكا) أشهر الاتحاد الأمريكي للرجبي إفلاسه بسبب معاناته من أزمة مالية هائلة بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وأوضح الاتحاد على موقعه بالإنترنت، رفعه دعوى إفلاس طبقا للمادة رقم 11 من القانون، مشيرا إلى أن الخسائر الفادحة التي تكبدها بسبب وباء كورونا وضعته في أزمة مالية كبيرة. ويستطيع الاتحاد الأمريكي العودة لاستئناف أنشطته إذا حظي بالدعم المناسب من الاتحاد الدولي للعبة.



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