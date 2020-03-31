شكرا لقرائتكم خبر

ملعب جبال الحشر يفرض نفسه على قائمة الاهتمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

عزز اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب جبال الحشر بمنطقة جازان المنحوت في الصخر، كأفضل الملاعب الخلابة في القارة، سعي وزارة الرياضة لتطويره.

وحصل الملعب الذي شيده المواطن محمد الحريصي على أكثر الأصوات في موقع الاتحاد الآسيوي عن الملاعب الخلابة، متفوقا على ملاعب استاد تشانغليميثانغ (بوتان)، واستاد البيسنيا للقفز على الجليد (كوريا الجنوبية)، واستاد خورفكان (الإمارات)، واستاد نيهونديرا (اليابان).

Advertisements

وأشاد موقع الاتحاد الآسيوي بالملعب، وقال في تقريره عنه “صحيح أن هذا الملعب لم يستضف أي مباراة في تصفيات كأس العالم أو دوري أبطال آسيا، ولكنه يحظى باهتمام كبير في السعودية وخارجها، وذلك لوقوعه في قلب منطقة جبال الحشر في جنوب المملكة”.

وأضاف «تم افتتاح الملعب عام 2006 بالاعتماد على تصميم محلي، وذلك من أجل منح الفرصة للشباب في منطقة جازان لممارسة كرة القدم، وتطور بعد ذلك ليصبح نقطة جذب كبيرة من خلال حضور الآلاف للمباريات المحلية التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع».

ويفرض هذا الحضور للملعب وتفوقه على أقرانه من الملاعب الأخرى على وزارة الرياضة تطويره من خلال زراعته وتهيئة الخدمات اللوجستية فيه، ولا سيما أنه في أغسطس الماضي زارت لجنة من الوزارة بتوجيه من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الملعب ووقفت على احتياجاته بتكليف مدير فرع الوزارة بجازان إبراهيم رياني. كما أن الملعب سيدخل كإحدى المناطق السياحية التي سيقصدها الزوار للتعرف عليها.

مواصفات الملعب واحتياجاته

يقع بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

تم تشييده بجهود شخصية من قبل محمد الحريصي وتصميم محلي.

بدأ الحريصي إنشاء الملعب قبل 16 عاما وافتتح في 2006 بجهود شخصية.

بلغت تكلفة الإنشاء أكثر من مليوني ريال.

تزيد مساحته على 15 ألف متر مربع.

يتسع لأكثر من 10 آلاف متفرج.

نقطة جذب كبيرة لشباب منطقة جازان من خلال حضور الآلاف للمباريات المحلية التي تقام نهاية الأسبوع.