شكرا لقرائتكم خبر

الاتحاد يخير كاريلي بين بوني وبيزيتش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

فتحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي، باب النقاش مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي حول مصير المحترف الإيفواري ويلفريد بوني.

وينتهي عقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم الرياضي الحالي الذي أوقفت جميع أنشطته من قبل وزارة الرياضة لفرض إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع اللاعب قبل شهرين على أن تكون فترة الانتقالات الشتوية وما بعدها حتى نهاية الموسم فترة تقييم لما يقدمه، ولا سيما أن للإدارة الحق في تمديد عقده الاحترافي لموسم إضافي آخر.

Advertisements

ومنذ قدوم بوني إلى جدة شارك مع الفريق في 7 لقاءات استطاع خلالها تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فرق ضمك والشباب والحزم.

وطرحت الإدارة أمام كاريلي خيارا آخر في خانة الهجوم، وهي المهاجم الصربي ألكسندر بيزيتش بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي اف سي سول الكوري الجنوبي حتى نهاية الموسم الحالي.

وتستغل إدارة النادي فترة التوقف الحالية في إعداد ترتيب الأوضاع وكيفية تهيئة الفريق للموسم المقبل بعد أن لاحقتها المشاكل خلال الموسم دون أن تمنحها فرصة كافية للتفكير في التهيئة اللازمة.

وتعمل بالتشاور مع الجهاز الفني لما يجب أن يكون عليه الفريق في الموسم المقبل بعد تقييم الحالي، على ألا يكون للجهاز الفني كامل الصلاحيات في التعاقد مع محترفين أجانب ومحليين، كما كان العمل في بداية الموسم مع المدرب التشيلي السابق لويس سييرا.

من جهة أخرى وفي إطار الدور الاجتماعي للنادي تكفل رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي بقيمة 150 سلة غذائية تعمل الجمعيات الخيرية على توزيعها للأسر ذات الدخل المحدود التي لم تتمكن من اقتناء المواد الأساسية لسد احتياجها خلال الشهر المقبل.