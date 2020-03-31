شكرا لقرائتكم اتصالات بين هشام خطب ووزير الرياضة لتحديد موعد انتخابات الاتحادات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر باللجنة الأولمبية المصرية ، أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة في تواصل مستمر مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتحديد موعد انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية بعد تأجيل الدورة الأوليمبية لمدة عام لتقام في صيف 2021.

وشدد المصدر في تصريحات خاصة ، أن تأجيل اولمبياد طوكيو سيترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام لتُجري بعد إقامة الدورة الاوليمبية طبقا لقانون الرياضة ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذي حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب.

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وأضاف المصدر أن انتخابات الاتحادات الماضية كانت استثنائية بسبب قانون الرياضة وكانت مدتها 3 سنوات في حال إقامة الانتخابات في صيف 2020 بعد الاولمبياد ، مشيراً إلي أن تأجيل الاولمبياد بسبب كورونا يجعل الاتحادات تستمر لأربع سنوات وهي المدة القانونية ولذلك لن تعارض القانون ، وأوضح المصدر إن الانتخابات سوف تجري هذا العام في الاتحادات المعينة فقط مثل ، اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة ورفع الأثقال .

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.