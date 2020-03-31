شكرا لقرائتكم الخطيب: كورونا رسالة ربانية .. كل العالم قعد في البيت بسببه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود الخطيب رئيس الأهلي أنه فيروس كورونا رسالة من الله للجميع قائلا: "ربما يريد الله منحنا آية من آياته أن شيء بسيط يجعل العالم يجلس في بيته. علينا استغلال الموقف خاصة كرجال لنقرب من بيوتنا وأسرنا وأبنائنا وأحفادنا. افتقدنا الترابط الأسري الذي تربينا عليه، لم يعد هناك ترابط أسري بسبب التكنولوجيا، فربما تلك فرصة لاستعادته".

وعقد محمود الخطيب اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الخطيب أن هذا أول اجتماع في تاريخ النادي الأهلي يعقد عبر تقنية الفيديو، موضحا أن استخدام التكنولوجيا لا يقلل من الحوار الأسري والترابط بين الجميع.

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وعلق محمود الخطيب في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، على الأحداث الجارية بخصوص تفشي فيروس كورونا، قائلا: "الأهلي يعيش يوما تاريخيا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو كونفرينس، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي".

وتابع بيبو: "احنا ملتزمين جدا بإجراءات الوقاية. مددنا إغلاق الفروع وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك، ونعيش فترة في منتهى القسوة علينا وعلى العالم أجمع، لابد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية".

وأكد على ضرورة الترابط قائلا: "فرصة نعيد النظر في أنفسنا ونراجع أنفسنا والفترة الماضية من حياتنا، وعلينا الاهتمام بالنظافة العامة لأن النظافة من الإيمان، ونقدر تلك الفترة العصيبة حتى يحمينا الله من الوباء، وأذكركم بالاستغفار".