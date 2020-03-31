شكرا لقرائتكم حازم إمام: اكتشفت أشياء عديدة خلال بقائي في المنزل خلال توقف النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه ملتزم بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة بسبب فيروس كورونا ، مشيراً إلي أنه يخرج فقط للتصوير والعودة مرة أخري للمنزل .

وقال حازم امام في تصريحات تليفزيوينية ، " اكتشف أشياء عديدة خلال بقائي في المنزل وأبرزها أن بناتي كبروا ويعرفوا حاجات كتير لم أتوقعها"، مُضيفاً: "اكتشفت أيضا ان بناتي دمهم خفيف ولذاذ وعندهم معلومات عديدة في مجالات كثيرة"، مؤكداً أن انشغاله بالعمل كان يمنعه بمعرفة هذه التغيرات عن بناته .

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أشار حازم إمام إلى أنه يمارس التمرينات الرياضية برفقة زوجته وبناته يوميا، ويشاهد أفلاما ومسلسلات ولقطات من مباريات معينة ومباريات قديمة للزمالك ، وطالب عضو مجلس اتحاد الكرة السابق ، من الجميع الالتزام بالمنزل والاستفادة بالوقت من خلال ممارسة الهوايات المناسبة لهم بالإضافة الي ممارسة الرياضة في المنزل .

وفى وقت سابق تفاعل حازم إمام مع صورة لأحد الأطباء يبدو متأثراً من ضحايا وباء كورونا، حيث نشر الثعلب الصغير صورة للطبيب عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا : "معرفش مين ولا فين بس كلنا معاك يا بطل"، وفى وقت سابق شارك حازم إمام فى تحدى البقاء بالمنزل ، ونشر الثعلب الصغير فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث استخدم معقم اليدين واستعرض مهارته الكروية بكرة صغيرة.

كما نشر حازم إمام سابقا فيديو له يعلن فيه عن تقبلة لتحدى الخير والتكفل ب 50 أسرة من اجل المساهمة فى القضاء على انتشار فيروس كورونا ،وطالب حازم امام بتحدى كابتن حسام حسن وابرهيم حسن و عمرو الجنينى واحمد عبدالله و حسين ابو السعود و اسامة نبيه.