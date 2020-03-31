شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يبدأ صرف رواتب العاملين بالنادي عن شهر مارس الجاري غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية صرف رواتب العاملين بالنادي عن شهر مارس الجاري اعتبارا من ظُهر غدٍ الأربعاء وذلك عن طريق ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك المُصدر لبطاقات الخصم المباشر للعاملين بالنادي وذلك بديلا عن الصرف المباشر من خزينة النادي تجنبا للزحام وتطبيقا لسياسة الدولة الرامية إلى زيادة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كان مجلس إدارة النادي المصري قد حرص على سرعة صرف رواتب العاملين رغم الأزمة المالية التي يعاني منها شأنه في ذلك شأن الأندية الأخرى والتي تعود إلى توقف التدفقات النقدية نتيجة لتوقف النشاط الرياضي مؤخرا وما يتبعه ذلك من تأثير بالسلب على كافة الموارد المالية الخاصة بالنادي وذلك مراعاة لظروف العاملين في هذه الفترة الحرجة.

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من ناحية اخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فرض 50 ألف جنيه غرامة فورية على أى لاعب يخرج من منزله بعيدًا عن الظروف الضرورية لقضاء الحاجة فقط خوفًا من وباء كورونا المنتشر بالعالم فى الوقت الحالى .

وأكد مصدر مقرب من مجلس الإدارة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى طلب وضع مبلغ مادى كبير من اجل فرض حظر كامل على اللاعبين سواء المحليين او الأفارقة للحفاظ عليهم والبقاء فى منازلهم حتى عودة النشاط الرياضى .