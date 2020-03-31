شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يعلن اقامة دورة بلايستيشن بمشاركة نجوم الغناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة دورة بلايستيشن مكونة من ٣٢ فرد، بمشاركة مجموعة من اللاعبين من أندية الدوري المصري بالإضافة إلى نجوم الغناء وذلك خلال فترة تجميد النشاط الرياضي على خلفية وباء كورونا الذى يجتاح العالم كله. Advertisements ونشر أحمد الشيخ علي حسابه بموقع تويتر ، "خليك فى البيت وهنلعب كلنا والكل يجهز لأول بطولة فيفا 20 بمشاركة لاعيبه الدورى المصرى ونجم محترف وفنان كبير"

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