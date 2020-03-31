شكرا لقرائتكم فيفا يدرس "خطة مارشال" لمواجهة تأثير كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تفاصيل "خطة مارشال" للتعامل مع الآثار المالية لجائحة فيروس كورونا، والتي ستجعله يلجأ بصورة شبه مؤكدة لاحتياطياته التي تبلغ 2.7 مليار دولار.

وأنشأ الفيفا مجموعة عمل لدراسة عدد ضخم من المسائل تسبب فيها إيقاف المباريات حول العالم نتيجة الجائحة، ومن المتوقع أن يكون التركيز هذا الأسبوع على إيجاد سبل للمساعدة في منح دفعة مالية لهؤلاء الذين يعانون.

وأبلغ متحدث باسم الفيفا "رويترز" بأن الاتحاد الدولي على دراية بوجود مشاكل مالية خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا: هذا يهدد بعرقلة وإفساد قدرة الاتحادات الأعضاء في الفيفا ومنظمات كرة القدم الأخرى مثل روابط الدوري والأندية على تطوير وتمويل أنشطة كرة القدم على جميع مستويات اللعبة، بما في ذلك المستوى الاحترافي وغير المحترف والشباب والناشئين.

وتابع: من الواضح أن في أجزاء كبيرة من العالم سيواجه عدد لا بأس به من الأشخاص المشتركين في كرة القدم، ومن بينهم لاعبون ولاعبات ظروفا اقتصادية في غاية الصعوبة.

وقال المتحدث إن نتيجة الموقف المالي القوي للفيفا، فإن هناك التزاما على الاتحاد الدولي لمساعدة المحتاجين.

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ولم تتحدد بعد تفاصيل وشكل هذه المساعدة لكن هذا الأسبوع سيشهد المزيد من المشاورات مع الاتحادات أعضاء الفيفا والاتحادات القارية والأطراف المعنية الأخرى.

وأضاف المتحدث أن هناك عددا من المسائل تتعلق بكيفية توزيع الموارد لم تحل بعد، ورغم هذا الفيفا يستهدف الوصول لخطة متفق عليها، ويتم إعلانها في القريب العاجل.

وتضمنت حملة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الانتخابية في 2016 خططا لتوزيع موارد الاتحاد الدولي. وقال في ذلك الوقت أموال الفيفا هي أموالكم، إنها ليست أموال رئيس الفيفا.

وتوقفت أغلب مباريات كرة القدم المحلية والدولية حول العالم بسبب الجائحة، بينما تأجلت بطولات قارية للمنتخبات مثل بطولة أوروبا 2020 وكأس كوبا أميركا.

وفي الأسبوع الماضي كشفت "رويترز" عن وثيقة داخلية مسربة من الفيفا أظهرت أن مجموعة العمل تجري تقييما لمقترحات حول تمديد العقود الحالية للاعبين والمدربين حتى نهاية مواسم كرة القدم المؤجلة.

وأوصت الوثيقة بأن يستخدم الفيفا صندوق تمويل اللاعبين المحترفين الذي أنشئ حديثا للمساعدة في تخفيف أي صعوبات تواجهها الأندية.