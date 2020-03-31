الخطيب يعلق على ازمة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن مصر تمر بفترة بمنتهى القسوة كما هو الحال في كل دول العالم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المتفشي عالمياً.
وفي بيان مُسجل بثته قناة النادي الأهلي قال الخطيب :"نمر بفترة في منتهى القسوة علينا في مصر وعلى العالم أجمع، علينا أن نلتزم بكافة الإجراءات الوقائية لأن هذا أمر مهم جداً".
وأضاف الخطيب قائلاً:"اليوم ولأول مرة في التاريخ تم عقد اجتماع مجلس إدارة الأهلي عبر تقنية الفيديو عن طريق الانترنت ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا التي نلتزم بها تماماً".
وتابع رئيس الأهلي :"أراد الله أن يرينا أية من أياته، ولسبب بسيط جداً جلسنا كلنا في منازلنا، لكن علينا استغلال فرصة البقاء في المنزل من أجل زيادة عملية الترابط الأسري التي أثرت عليها التكنولوجيا سلبياً".
وأردف الخطيب :"النظافة من الإيمان، مبدأ تعلمناه منذ مرحلة الطفولة، وهذا ما يُنصح به الآن لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، الصحة نعمة علينا المحافظة عليها، ويجب أن نقدر مرورنا بفترة عصيبة قاسية".
وأنهى الخطيب قائلاً :"أذكركم ونفسي بالاستغفار بشكل مستمر حتى يرفع الله عنا الوباء، ويرحمنا الله ويتغمدنا برحمته بزوال هذا الوباء قريباً إن شاء الله".
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