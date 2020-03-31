"ننتظر حصوله على الشيك".. الأهلي يكشف كواليس دعم مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي، أن المبلغ الذي أقره النادي بموافقة وزارة الشباب والرياضة بشأن المساهمة في علاج مؤمن زكريا، صدر الشيك المصرفي الخاص به منذ 45 يوما.

وقال فؤاد، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي" مساء اليوم الثلاثاء: "أثير العديد من اللغط خلال الفترة الأخيرة بشأن مؤمن زكريا، لذلك وجب التوضيح لأن غياب المعلومات أعطى البعض فرصة للاجتهاد".

وأضاف: "النادي الأهلي يحرص على مساعدة مؤمن زكريا الذي لا يرتبط بعقد مع النادي وغير مقيد في قائمة الفريق الأول، مر اللاعب بظروف صحية صعبة، ونرجو من الله أن يتم شفاءه ويستكمل رحلته".

وتابع: "عُرض ملف مؤمن زكريا على مجلس إدارة الأهلي يوم 28 يناير الماضي، وقرر النادي تحمل نفقات علاج اللاعب، وأرسلنا مذكرة إلى الجهات الإدارية يوم 30 يناير، أي بعد يومين من انعقاد المجلس".

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وأكمل: "قررنا المساهمة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه على دفعتين، مما يعادل 100 ألف جنيه في الشهر، وهذه أموال عامة تخضع لرقابة صارمة من أجهزة الدولة المختلفة وبالتالي يجب موافقة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب الرياضة برئاسة أشرف صبحي".

وتابع: "قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإرسال خطاب إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمت الموافقة على المساهمة لتتمثل في صرف دفعة مبدئية 600 ألف جنيه في المرحلة الأولى من العلاج، خاصة أنه من اللاعبين الذي خدموا الأهلي كثيرا".

وأوضح: "وفي يوم 15 فبراير 2020 تم استخراج الشيك، أي أنه في النادي منذ 45 يوما، ومن المفترض أن يأتي مؤمن من أجل استلامه"، مضيفًا: "الأهلي لا يمكن أن يتحدث عن عامل المساعدة سواء للموظف أو المدرب أو اللاعب لأن هذا هو دوره من الأساس".

وأتم المتحدث الرسمي للأهلي تصريحاته قائلا: "الكابتن محمود الخطيب طلب من شخصيا توضيح الأمر، مع التأكيد على أن الأهلي لن يتخلى عن مؤمن زكريا، كما أكد أن مجلس الإدارة مستعد لصرف مبلغ آخر بأضعاف أضعاف المبلغ السابق بموافقة الوزارة حتى يتم شفاء مؤمن".

يذكر أن مؤمن زكريا لم يعد مقيدا في قائمة الفريق الأول بالأهلي، وتعرض اللاعب لمرض نادر أثّر على حركة الأعصاب ليمنعه من ممارسة كرة القدم، ويتواجد حاليًا في أمريكا من أجل التعافي من المرض الذي يعاني منه، لكنه ألمح في تصريحات تلفزيونية إلى عدم دعم النادي الأحمر له.