المدير التنفيذي لبيراميدز: نتيجة تحليل فيروس كورونا "سلبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، خروج التحليل الخاص بفيروس كورونا حاملا العلامة السلبية، مؤكدا على سلامته وخلوه من الفيرس.
وكتب عيد عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام:" الحمد لله العينة سلبية".
واجرى المدير التنفيذي لبيراميدز تحليلا لمعرفة حقيقة إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور بعض الأعراض عليه، لتخرج النتيجة سلبية.
وفي وقت سابق أعلن اتحاد الكرة تجميد النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، كأجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورنا.
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