عضو مجلس المصري يطالب بإلغاء الموسم الحالي بسبب كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل

طالب طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، بضرورة إلغاء الموسم الحالي من المسابقات المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار هاشم في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن موقف مجلس إدارة المصري بالكامل واضحًا، وهو المطالبة بإلغاء الدوري الممتاز.

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وقال عضو إدارة المصري: "أطالب بسرعة إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا".

واختتم: "موقف مجلس إدارة المصري بالكامل واضح وصريح، وهو المطالبة بإلغاء الدوري الممتاز".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري سبق وأن أعلن تعليق المباريات المحلية تماشيًا مع قرار مجلس الوزاراء المصري لمكافحة فيروس كورونا.