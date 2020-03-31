اقترحت رابطة الدوري الإنجليزي، إذاعة مباريات البريميرليج مجاناً حال استكمال المنافسات في الوقت الذي تنتهي فيه تداعيات أزمة كورونا المستجد.
وذكرت تقارير إنجليزية، أن تلك الخطوة من الممكن أن
ويصر مسؤولي الاتحاد الإنجليزي أيضا على استكمال الموسم بأي طريقة الفترة المقبة لتجنب دفع أي قيم مالية متعلقة بالبث التلفزيوني حال الإلغاء.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المنافسات ويفصله عن تحقيق اللقب ست نقاط .
كانت هذه تفاصيل خبر اقتراح بإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.