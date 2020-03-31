اقتراح بإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً

اقترحت رابطة الدوري الإنجليزي، إذاعة مباريات البريميرليج مجاناً حال استكمال المنافسات في الوقت الذي تنتهي فيه تداعيات أزمة كورونا المستجد.

وذكرت تقارير إنجليزية، أن تلك الخطوة من الممكن أن تتم عندما يستأنف الموسم في ظل الغياب الجماهيري، لذلك قد تتعاون الرابطة مع القنوات صاحبة الحقوق في تنفيذ البث المجاني للمباريات، وإتاحة المشاهدة أمام الجميع.

ويصر مسؤولي الاتحاد الإنجليزي أيضا على استكمال الموسم بأي طريقة الفترة المقبة لتجنب دفع أي قيم مالية متعلقة بالبث التلفزيوني حال الإلغاء.

ويتصدر تتم عندما يستأنف الموسم في ظل الغياب الجماهيري، لذلك قد تتعاون الرابطة مع القنوات صاحبة الحقوق في تنفيذ البث المجاني للمباريات، وإتاحة المشاهدة أمام الجميع.ويصر مسؤولي الاتحاد الإنجليزي أيضا على استكمال الموسم بأي طريقة الفترة المقبة لتجنب دفع أي قيم مالية متعلقة بالبث التلفزيوني حال الإلغاء.ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المنافسات ويفصله عن تحقيق اللقب ست نقاط .

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