بيتيس يفاوض ريـال مدريد من أجل استعارة سيبايوس

دخل نادي ريـال بيتيس الإسباني في مفاوضات مع الريـال بشأن استعارة داني سيبايوس الذي يشارك حالياً في صفوف أرسنال الإنجليزي.
وكشفت تقارير إسبانية، أن اللاعب أبدى رغبته
ويلعب سيبايوس حالياً في صفوف أرسنال معاراً من مدريد، في الوقت الذي تطالب فيه إدارة أرسنال بتمديد الإعارة لعدم الاستفادة من جهود اللاعب الفترة الماضية.
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