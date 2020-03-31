الارشيف / اخبار الرياضه

بيتيس يفاوض ريـال مدريد من أجل استعارة سيبايوس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دخل نادي ريـال بيتيس الإسباني في مفاوضات مع الريـال بشأن استعارة داني سيبايوس الذي يشارك حالياً في صفوف أرسنال الإنجليزي.
وكشفت تقارير إسبانية، أن اللاعب أبدى رغبته

في الذهاب إلى بيتيس الذي شهد بدايته الكروية، كما أن تمثيل بيتيس سيسهل مهمته في العودة مجدداً إلى منتخب إسبانيا وخوض منافسات اليورو العام المقبل، بعد ضمان المشاركة بشكل أساسي.
ويلعب سيبايوس حالياً في صفوف أرسنال معاراً من مدريد، في الوقت الذي تطالب فيه إدارة أرسنال بتمديد الإعارة لعدم الاستفادة من جهود اللاعب الفترة الماضية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيتيس يفاوض ريـال مدريد من أجل استعارة سيبايوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا