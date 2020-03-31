بيتيس يفاوض ريـال مدريد من أجل استعارة سيبايوس

دخل نادي ريـال بيتيس الإسباني في مفاوضات مع الريـال بشأن استعارة داني سيبايوس الذي يشارك حالياً في صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكشفت تقارير إسبانية، أن اللاعب أبدى رغبته

في الذهاب إلى بيتيس الذي شهد بدايته الكروية، كما أن تمثيل بيتيس سيسهل مهمته في العودة مجدداً إلى منتخب إسبانيا وخوض منافسات اليورو العام المقبل، بعد ضمان المشاركة بشكل أساسي.ويلعب سيبايوس حالياً في صفوف أرسنال معاراً من مدريد، في الوقت الذي تطالب فيه إدارة أرسنال بتمديد الإعارة لعدم الاستفادة من جهود اللاعب الفترة الماضية.