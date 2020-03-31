بالفيديو.. الطويلة يتقدم باقتراح لطلاب المدارس بالعام المقبل

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لكرة القدم ومدير مشروع دوري طلاب المدارس عن عدة إقتراحات لطلاب المدارس إبتداءاً من العام المقبل.

وأضاف "الطويلة" أن على وزارة التربية والتعليم توزيع الطلاب بالحضور للمدارس لمدة ثلاثة أيام فقط أسبوعياً وذلك للحضور الحصص الدراسية للأنشطة والمواد العملية ، أما الثلاثة أيام الآخرى يتم تعليم الطلاب عن بعد "أونلاين" وذلك لباقي المواد الدراسية النظرية.

وصرح محمد الطويلة أن هذا الإقتراح سيكون له العديد من الفوائد أهمها تقليل كثافة الطلاب في

الفصول التعليمية بالمدارس ، كما إنها ستمكن الطلاب من التعلم عن بعد "أونلاين" وهو الذي يعمل به العالم حالياً.

وأكمل مدير مشروع دوري المدارس أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم أظهر العديد من الأفكار الجيدة لبناء أجيال جديدة ، حيث أن الوزارة أعلنت عن التعليم عن بعد "أونلاين" من خلال الأزمة الحالية وهو شئ مبشر لتعامل الطلاب مع منصات التعليم الجديدة.

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وشدد "الطويلة" على إلتزام المراكز التعليمية في الموسم الجديد ، ويجب على جميع المراكز التعليمية العمل بنفس مناهج ونظام وزارة التربية والتعليم ، كما يجب على المراكز التعليمية إضافة خدمة التعليم عن بعد "أونلاين" وذلك لتعليم الطلاب التعامل مع المنصات التعليمية الجديدة.

يذكر أن مشروع دوري المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي بدء منذ 17 عاماً قد أخرج العديد من نجوم كرة القدم المصرية ومن أبرزها محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي ومحمد النني لاعب نادي بشكتاش التركي وأحمد حسن كوكا لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني وغيرهم من نجوم المنتخب الوطني.