فرج عامر: سموحة لن يُجبر لاعبي الفريق على تخفيض رواتبهم

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التزام ناديه بتسديد عقود اللاعبين كاملة رغم توقف النشاط الرياضي .

وقال فرج عامر فى تصريحات إذاعية أنه لن يُجبر لاعبي الفريق السكندري على تخفيض عقودهم أو حتى مجرد طرح الموضوع عليهم أسوة بما حدث لدى العديد من الأندية الأوروبية؛ وذلك عملا بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين

وأضاف أنه يتوقع أن يكون هناك بعض المبادرات من قبل لاعبي الدوري المصري بتحفيض عقودهم في ظل أزمة توقف النشاط التي تسببت فيها جائحة كورونا .

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واختتم مؤكدًا أنه حال عدم تقدم أي من لاعبيه بهذه المبادرة فإنه سيكون مضطرًا إلى الالتزام بعقده مع

النادي ونفس الحال بالنسبة للجهاز الفني والطبي والإداري.

وكان فرج عامر رئيس النادي قرر ، إغلاق أبواب نادى سموحه يوميًا ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك تنفيذا لقرار السيد رئيس الوزراء الذى صدر اليوم فى إطار الإجراءات الوقائية التى تنتهجها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتى ذلك فى ظل إيقاف النشاط الرياضى فى مصر لمدة ١٥يوم، حيث تم تخفيض ساعات العمل وإغلاق النادى فى التاسعة مساءا.