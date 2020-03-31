أحمد الشيخ ينظم بطولة بلاي ستيشن تحت شعار "ابقى في منزلك"

أعلن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة دورة بلايستيشن مكونة من ٣٢ فرد. وتشهد الدورة التي ينظمها الشيخ مشاركة مجموعة من اللاعبين من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى نجوم الغناء. الأهلي والزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى نجوم الغناء. وسيقوم المتسابق في هذه الدورة بدفع ١٠٠ جنيه مصري كرسوم اشتراك على أن يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ ١٠٠ دولار. يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ ١٠٠ دولار. فكرة الشيخ وزملائه بإقامة هذه البطولة من أجل تشجيع الشباب على البقاء تحت شعار "ابقى في منزلك" لأطول فترة في إطار تعليمات وزارة الصحة خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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