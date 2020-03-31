نجم ريال مدريد يعلق على تأُثير إصابة محمد صلاح أمامهم في نهائي دوري الأبطال

علق لوكاس فاسكيز جناح فريق ريال مدريد الإسباني، على تأثير إصابة محمد صلاح، نجم الريدز وخروجه، خلال مباراة النهائية التي جمعت الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا،

في النسخة قبل الماضية، بالإضافة لأخطاء حارس ليفربول حينها، الألماني لوريس كاريوس، إذا كانت سببًا في تتويج الملكي بلقب الأوروبي نسخة 2018.

قال فاسكيز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لا يمكن أن تخمن ، أو تعرف أبدًا ما الذي كان سوف يحدث، لكننا منذ بداية المباراة كان اعتقادنا بأننا سنفوز باللقب.

وأشار فاسكيز أن أسعد لحظاته في مسيرته الكروية مع ريال مدريد كانت عند التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا،

في كل مرة توج بها الفريق، كان شعور لا يُصف، ولحظات لا تصدق.

وحصد ليفربول لقب الوصافة في تلك النسخة بعد خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وكان صلاح لم يكمل اللقاء بسبب إصابته التي تعرض لها في كتفه، خلال المباراة بعد إلتحامه مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، وتم استبداله بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء.