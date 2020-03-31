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نجم الزمالك السابق: ميتشو المدرب الوحيد الذي كان يستمع لآرائي الفنية

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أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق أن الصربي ميتشو مدرب الفريق الأبيض السابق هو الوحيد الذي منحه فرصته في الجهاز الفني للزمالك وكان يأخذ برأيه الفني في العديد من الأمور عكس السويسري كريستيان

جروس.
قال أيمن عبد العزيز في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس إن جروس كان يرفض الاستماع لرأيه الفني وكان يعشق يوسف أوباما ويرفض خروجه من الملعب مهما كانت النتيجة.
وأضاف: "ميتشو المدرب الوحيد الذي منحني الفرصة كاملة وكان يأخذ برأيي الفني، عكس جروس الذي طالبني بعدم الحديث معه في الأمور الفنية بحجة أنه يمتلك خبرة 40 عاما".
واختتم: "خلال عامين ساهمت في الفوز بثلاث ألقاب مع الزمالك رفقة خالد جلال وجروس وميتشو".
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