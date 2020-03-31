نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمزيد من الحزن الراحلذو الفقار الجمل طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك الاسبق.
وتوفي الراحل اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينعي ذو الفقار الجمل طبيب النادي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.