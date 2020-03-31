الزمالك ينعي ذو الفقار الجمل طبيب النادي السابق

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمزيد من الحزن الراحل ذو الفقار الجمل طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك الاسبق.

وتوفي الراحل اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ذو الفقار الجمل طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك الاسبق.وتوفي الراحل اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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