عضو اتحاد الكرة السابق: هناك نية لاستئناف الدوري الممتاز

أكد الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، أن هناك نية لدى اللجنة الخماسية لاستئناف بطولة الدوري العام الممتاز، وعدم إلغاءه، بعدما تم إيقافه بسبب أنتشار فيروس كورونا.

وأضاف سيف زاهر في تصريحات

إذاعية:" حسب معلوماتي يوجد اتجاه لدى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، باستمرار الدوري الممتاز، وعدم إلغاء النشاط الرياضي".

وتابع:" اللجنة الخنماسية تضع تصوراتها بشأن مصير الدوري،

في حال استقرار الأوضاع بالبلاد، والسيطرة على الوباء المنتشر، وهناك تحضريات قامت بها اللجنة".

وكان الاتحاد الكرة المؤقت أعلن في وقت سابق عن تعليق النشاط الرياضي الكروي بكافة درجاته المختلفة حتى نهاية شهر مارس الجاري، قبل أن يتم تمديد فترة التأجيل لمنتصف شهر أبريل المقبل.