أكد الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، أن هناك نية لدى اللجنة الخماسية لاستئناف بطولة الدوري العام الممتاز، وعدم إلغاءه، بعدما تم إيقافه بسبب أنتشار فيروس كورونا.
وأضاف سيف زاهر في تصريحاتإذاعية:" حسب معلوماتي يوجد اتجاه لدى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، باستمرار الدوري الممتاز، وعدم إلغاء النشاط الرياضي".
وتابع:" اللجنة الخنماسية تضع تصوراتها بشأن مصير الدوري،في حال استقرار الأوضاع بالبلاد، والسيطرة على الوباء المنتشر، وهناك تحضريات قامت بها اللجنة".
وكان الاتحاد الكرة المؤقت أعلن في وقت سابق عن تعليق النشاط الرياضي الكروي بكافة درجاته المختلفة حتى نهاية شهر مارس الجاري، قبل أن يتم تمديد فترة التأجيل لمنتصف شهر أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو اتحاد الكرة السابق: هناك نية لاستئناف الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.