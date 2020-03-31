ميسي: محمد صلاح لاعب رائع..يعجبني أسلوبه

تغزل ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني، بالنجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، بعد اختياره له ضمن أفضل 25 لاعبًا في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأبرزت صحيفة "ليفربول إيكو" المختصة بأخبار الريدز، أن ميسي اختار رباعي ليفربول ضمن مجموعة تضم 25 لاعب، من أفضل اللاعبين خلال الموسم الماضي بالبطولة الأوروبية، هم، الهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني، ومحمد صلاح، والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وعلق ميسي على كل لاعب منهم برأيه، وتحدث عن صلاح قائلًا:" هو لاعب رائع ليفربول، أنا معجب بطريقة لعبه"، وعن ساديو ماني قال:" هو لاعب لديه طاقة، ومنتشر في كل مكان بالملعب، تجده لاعب وسط ، جناح ومهاجم".

فيما علق ميسي عن منافسه العام الماضي، على جائزة أفضل لاعب في العالم، فان دايك:" هو خصم صعب جدًا، وواحد من الأفضل في العالم"، وعن

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أرنولد:" لديه قدرات هجومية رائعة، وظهير له مستقبل واعد".

وعن حارس ليفربول، أليسون، قال ميسي:" هو حارس هادئ جدًا، ويبدوا كأنه لديه وقت أكثر من معظم الحراس".

ونجح ليفربول بطل دوري الأبطال، في إقصاء برشلونة في النسخة الماضية، بعد التغلب عليه برباعية نظيفة في لقاء العودة التاريخي، على ملعب "أنفيلد"، بعد خسارته في لقاء الإياب بثلاث أهداف دون رد.

قبل أن ينجح ليفربول في نهاية المطاف بحصد لقب ذات الأذنين في النهائي، بعد تغلبه على توتنهام، بهدفين دون رد، وسجل صلاح الهدف الأول عبر ركلة جزاء، والثاني ديفوك أوريجي.