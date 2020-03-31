فيديو جميع أهداف عمر السومة مع منتخب سوريا

يلعب النجم “عمر جهاد السومة” بين صفوف منتخب سوريا ومحترفا فى نادي أهلي جدة السعودي، ويعتبر السومة من أبرز المهاجمين العرب الذين يلعبون في الدوريات العربية، لما يملكه من حس تهديفي عالي سواء بالرأسيات أو الركلات الحرة أو ركلات الجزاء، كما يجيد السومة اللعب بكلتا قدمية.

كان السومة من ضمن الفريق المشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2012 والتي حققها المنتخب السوري بعد تغلبه على المنتخب العراقي في النهائي، ثم عاد اللاعب إلى تشكيلة المنتخب المشارك بتصفيات كأس العالم 2018 بعد غياب 5 سنوات.

بدأ السومة مسيرته الدولية مع منتخب سوريا عام 2012، خاض ما مجموعه 24 مباراة دولية، سجل خلالها 15 هدفاً، واستطاع ان ينفرد بصدارة قائمة هدافي التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، برصيد 7 أهداف.

أثار السومة جدلًا واسعًا حيث رفض الانضمام للمنتخب عدة مرات استدعه فيها حيث كان يعتذر بدون سبب واضح رغم إعلان رغبته في تمثيل بلاده؛ اختفت الجماهير في سبب رفضه فمنهم من يرى انه فضل الأموال على تمثيل بلاده ومنهم من أرجع ذلك لأسباب سياسية ومنهم من يقول إنه مجبر على ذلك للعبه لنادٍ سعودي ومنهم من يعجب بقراره هذا لأنه مؤيد للثورة السورية وليس النظام السوري، بينما المنتخب يمثل النظام أكثر طبعًا.

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جدير بالذكر أن نادي الهلال تقدم بطلب لتجنيس السومة عن طريق منحه الجنسية السعودية ليلعب لصالح المنتخب السعودي، لكن أكد فادي الدبا، مدير المنتخبات السورية، أن هذا لن يحدث لأن الاتحاد السوري لن يوافق على هذه الخطوة، وموافقة الاتحاد السوري ضرورية لهذا الأمر.

أهداف عمر السومة مع المنتخب السوري..