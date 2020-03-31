مانشستر يونايتد يستخدم بوجبا كطُعم من أجل التعاقد مع “دي ليخت”

كشفت تقارير صحفية ان مانشستر يونايتد قد يستخدم بوجبا كطُعم من أجل التعاقد مع “ماتياس دي ليخت” مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وتدرس إدارة اليونايتد هذه الخطوة المفاجئة منذ فترة، خاصة وان دي ليخت فشل في الإنسجام مع اجواء الدوري الإيطالي.

وانضم المدافع الهولندي صاحب الـ20 عامًا، إلى اليوفي قادمًا من صفوف “أياكس” في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة بلغت قيمتها 67.5 مليون جنيه إسترليني.

وحاول قلب الدفاع الإرتقاء إلى التوقعات المنتظرة في تورينو، ولكن “ماوريسيو ساري” أحبط هذه المحاولات، ليبدأ اللاعب الشاب 15 مباراة فقط كأساسي في الدوري هذا الموسم.

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وكان “مانشستر يونايتد” حريصًا على التوقيع مع دي ليخت الصيف الماضي، لكنه رفض العرض المُقدم وفضل الإنتقال إلى يوفنتوس، لكن اليونايتد ظل يراقب وضعه في إيطاليا عن قرب ويعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع الفريق الإيطالي في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة “الديلي ستار”، ان مسؤولي مانشستر يونايتد وضعوا أملهم على “مينو رايولا” وكيل أعمل بوجبا ودي ليخت، من أجل إقناع قائد أياكس السابق بالانضمام إليهم في صفقة تبادلية.

يذكر ان “بوجبا” قد أوضح في وقت سابق أنه يريد مغادرة اليونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في ظل ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكانت إدارة الفريق الإنجليزي تفضل الانتظار حتى صيف عام 2021، للتفاوض مع يوفنتوس من أجل إبرام هذه الصفقة، ولكن “أولي جونار سولشاير” المدير الفني للفريق أصر على التوقيع مع دي ليخت هذا الصيف للعب جنبًا إلى جنب مع “هاري ماجواير“، مما يعني أنه سيتم الإستغناء عن “فيل جونز وإريك بايلي”.