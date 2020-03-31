يورجن كلوب يطلب من إدارة ليفربول التعاقد مع عثمان ديمبيلي

أفادت تقارير صحفية، إلى ان “يورجن كلوب” طلب التعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح فريق “برشلونة“، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وكشفت صحيفة “دياريو سبورت”، الإسبانية، أن المدير الفني الألماني مُعجب بطريقة لعب “عثمان ديمبيلي”، ويعتقد أنه قادر على إحياء الشكل الذي ظهر عليه خلال فترته في “بوروسيا دورتموند”، قبل الانتقال إلى كامب نو.

وزعم تقرير في نفس الصحيفة، في وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة الفريق الكتالوني نفد صبرهم مع الجناح الفرنسي، بسبب كثرة إصاباته.

ويُعتقد أن عدم الانضباط المزعوم لدى “ديمبيلي” مع نظامه الغذائي بعيدًا عن التدريبات، هو ما يؤدي إلى كثرة إصابته وابتعاده عن معظم مباريات الفريق.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية فإن ليفربول رصد بالفعل مبلغ 90 مليون يورو، من أجل إغراء فريق برشلونة بالتخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف.

Advertisements

وأشارت الصحيفة، إلى أن طلب يورجن كلوب بالتعاقد مع اللاعب، ليكون بديلاً محتملاً فى حال رحيل “محمد صلاح” او “ساديو مانى”.

برشلونة كان ينوي الإبقاء على ديمبيلي قبل عرض ليفربول

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن إدارة نادي برشلونة قررت استمرار “عثمان ديمبيلى” فى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وعدم الاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأضافت ان “كيكي سيتين” المدير الفني للفريق، واثق من عودة اللاعب إلى اداءه المعهود مرة أخرى، وطلب من إدارة الفريق الإبقاء عليه موسمًا آخر، ولكن العرض المُغري الذي سيتقدم به فريق ليفربول، سيجعل إدارة برشلونة تفكر جديًا في قبوله.

يذكر ان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي في وقت سابق، أن الفحوصات التي خضع لها عثمان ديمبيلي اظهرت اصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في دوامة الإصابات منذ انتقاله إلى “كامب نو” قادمًا من “بوروسيا دورتموند” عام 2017 ، ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات في جميع المسابقات وسجل هدفا واحدا.