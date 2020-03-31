فيديو جميع أهداف مصطفي محمد مع الزمالك

يلعب المهاجم الشاب “مصطفي محمد” بين صفوف نادي الزمالك فى الفترة من موسم 2016-17، وموسم 2019-2020، وكان قد انضم عام 2017 لنادي طنطا لمدة موسم على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية، ثم لعب عام 2018 لنادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، وحقق مع الفريق كأس مصر، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المصري.

وصلت عدد مشاركات مصطفي محمد مع نادي الزمالك فى الدوري المصري الممتاز الى 13 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، كما شارك مهاجم الزمالك فى 11 مباراة بدورى أبطال أفريقيا سجل خلالها 6 أهداف.

سجل مصطفي محمد هدف في دورال32 في شباك جينيراشيون فوت السنغالي في ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي أقيم يوم 14 سبتمبر2019 بالسنغال حيث جاء الهدف في الدقيقة 74 من ضربة رأسية وساهم هذا الهدف في تأهل نادي الزمالك على الرغم من الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.

حققَّ مصطفى محمد رقمًا مميزًا عقب تسجيله هدف فريقه الثاني خلال مباراة زيسكو الزامبي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ووصل إلى هدفه الأفريقي السادس مع الزمالك متخطيا عمرو زكي وأحمد الكأس وعبد الحميد بسيوني الذين يمتلكون 5 أهداف، وعادل مصطفى محمد حسن شحاتة نجم الزمالك السابق وطارق السعيد اللذان سجلا 6 أهداف خلال مشوارهما الأفريقي رفقة الزمالك.

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أهداف مصطفي محمد مع الزمالك..