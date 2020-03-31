شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يساند الزمالك فى قضية كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على تأكيدات من مسؤولى اتحاد الكرة بمساندة القلعة البيضاء فى شكواه لدى فيفا، ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، لقيامه بترك الفريق.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة، فى ردهم على استفسار فيفا، بشأن التعاقد المبرم بين النادى واللاعب، بأن الزمالك اتخذ كافة إجراءات توثيق التعاقد فى المواعيد الرسمية، فضلا عن سداد كامل الرسوم المقررة على تسجيل عقد اللاعب. وأرسل اتحاد الكرة صورة ضوئية من العقد بناء على طلب الاتحاد الدولى، وكذلك صورة من إيصال تحصيل مبالغ تسجيل القيد. وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا، والنادى الأهلى، ونادى بيدفيست البرتغالى، يتهم الناديين الأهم بتحريض لاعب متعاقد على الهروب من ناديه. وقدم الزمالك حافظة تضم مستندات تؤكد صحة موقفه من اتهامه للأهلى وبيدفيست، على تحريض اللاعب، من بينها بعض الموضوعات الصحفية التى نشرت قبل الأزمة، وتؤكد أن كهربا سيترك الزمالك للانتقال للأهلى، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد من خلال دخول بوابة بيدفيست البرتغالى، للانتقال للأهلى، واستطاعته الحصول على بطاقة دولية مؤقتة. وينتظر أن يحسم الاتحاد الدولى قراره فى تلك الأزمة مطلع شهر مايو المقبل، بعد دراسة القضية من كافة جوانبها، بعدما تلقى فيفا الردود من كافة الأطراف المتعلقة بالأزمة.

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من جانبه، شدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على أنه لن يترك حق ناديه فى أزمة اللاعب الهارب، مطالبا الاتحاد الدولى بمضاعفة عقوبات اللاعب، وعدم معاملته كواقعة هروب عادية، خصوصا أنها جاءت متعمدة بالاتفاق مع أطراف أخرى لإلحاق الضرر بالزمالك. وأضاف «منصور» أن الملف الذى قدمه الزمالك لفيفا يحوى أدلة دامغة فى تلك القضية وبعضها مسجل بالصوت والصورة، ويؤكد أن الزمالك تعرض لمؤامرة مكتملة الأركان من اللاعب والناديين، وليست واقعة هروب للاعب اتخذ قرارا فرديا بترك فريقه لأسباب شخصية.

فى سياق مختلف، توقع منصور، عدم عودة النشاط الرياضى فى الوقت الراهن بسبب عدم انتهاء الإجراءات الاحترازية، المتخذة للوقاية والحد من فيروس كورونا، الذى اجتاح العالم خلال الآونة الاخيرة.

من ناحية أخرى، يعقد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اجتماعا بالكونفرانس، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام، مع أعضاء الجهاز الفنى، والدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، للوقوف على مدى تنفيذ اللاعبين، للبرنامج الموضوع والمحدد لهم من قبل الجهاز الفنى، والتعرف على حالة كل لاعب، ومستوى القياسات البدنية التى وصل إليها خلال تلك الفترة، وكذلك التعرف على جميع أوزان اللاعبين، وفقاً للقياسات التى يجريها كل لاعب بصفة يومية، ويقومون بإرسالها بصورة يومية، لمحمود عبدالرازق شيكابلا، كابتن الفريق، لعرضها بدوره على الجهاز الفنى، لتقييم الحالة البدنية لجميع اللاعبين، حيث يرغب كارتيرون فى الارتقاء بالمستويات البدنية لجميع اللاعبين، تحسباً لعودة النشاط الرياضى، خصوصاً أن الفريق مقبل على المشاركة فى مباراة غاية الأهمية، أمام الرجاء المغربى، ضمن مباريات الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.