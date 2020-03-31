شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الساعات الخمس مع «فتحى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت «المصرى اليوم» التفاصيل الكاملة للجلسة التى عقدتها لجنة التخطيط مع أحمد فتحى، لاعب الفريق الكروى الأول، لمناقشة تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وأكد المصدر أن فتحى أبلغ اللجنة بتلقيه عرضا مغريا من بيراميدز بقيمة 16 مليون جنيه فى الموسم الواحد، على أن تكون مدة العقد ثلاث سنوات، بجانب حصوله على وعد بمشاركته بشكل أساسى فى مباريات الفريق، بينما طلب من الأهلى الحصول على 24 مليون جنيه فى الموسمين، ويكون العقد موسمين ويتضمن ضمانات بالمشاركة أساسيا ورفض مساواته بوليد سليمان الذى جدد مؤخرا موسمين بـ18 مليون جنيه، لكن لجنة التخطيط رفضت مطالب اللاعب وعرضت عليه الحصول على نفس القيمة التى يحصل عليها زميله وليد سليمان ودارت مناقشات مطولة خلال الجلسة التى استمرت 5 ساعات وانتهت بطلب اللاعب منحة 48 ساعة للرد على عرض الأهلى.

وينتظر أن يجتمع اللاعب مع وكيله، نادر شوقى، خلال الساعات المقبلة، من أجل إبلاغ مسؤولى النادى بقراره النهائى، فى الوقت الذى تردد بقوة داخل القلعة الحمراء أن محمود الخطيب، رئيس النادى، يدرس التدخل لإقناع اللاعب بالتمديد، لاسيما أن بيبو لا يفضل رحيل أحمد فتحى عن النادى، لكن فى نفس الوقت بالشروط المالية التى تتناسب مع إمكانيات النادى ولا تتسبب فى إحداث فتنة داخل الفريق.

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على الجانب الآخر، حذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، محمود كهربا من تكرار خرق الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين منذ تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، بعدما انتشرت فى الساعات الماضية مجموعة من الصور التى تظهر كهربا يجرى على كورنيش النيل ويلتقط صور تذكارية مع المعجبين، ما أثار حفيظة الجهاز الفنى للأهلى والمسؤولين بالنادى، خوفا من تعرض اللاعب للفيروس وأجرى عبدالحفيظ اتصالا هاتفيا باللاعب لمعرفة الأسباب التى دفعته للخروج والجرى على الكورنيش، رغم التشديد على الجميع داخل الفريق بالتزام المنزل وإجراء تدريبات بدنية داخل البيت للحفاظ على اللياقة البدنية، وشدد مدير الكرة على اللاعب بضرورة الالتزام بالتعليمات لتجنب العقوبات المالية.

من ناحية أخرى، طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق من توماس بينكيل، مدرب الأحمال تقريرا يوميا عن البرامج البدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية.

وحرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق على تحديد برنامج بدنى لكل اللاعبين صباحا ومساء؛ للاستعداد البدنى بشكل جيد خلال الفترة الحالية.

ويقوم بينكيل بالتواصل مع اللاعبين بشكل يومى لمتابعة برنامج التدريبات التى يؤديها اللاعبون بشكل منفرد فى منازلهم، وشدد المدير الفنى على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات لحين تحديد مصير عودة الفريق للتدريبات الجماعية، فيما يعكف فايلر حاليا على كتابة تقرير شامل عن احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس إدارة النادى، بسبب استبعاد عقد جلسة مع المسؤولين فى الوقت الراهن.