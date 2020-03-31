شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يخفض أجور موظفيه بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر توتنهام الإنجليزي تخفيضا أجور حوالي 550 موظفا بالنادي من غير اللاعبين، بنسبة 20%، خلال شهري أبريل ومايو، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وقال دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام في بيان، الثلاثاء، إن هذا الإجراء جاء لحماية الوظائف، متمنياً عقد مفاوضات بين رابطة الدوري الممتاز واتحادات اللاعبين والمدربين «للقيام بواجبهم من أجل نظام كرة القدم».

وأضاف: «عندما أقرأ أو أسمع قصصاً عن انتقالات اللاعبين هذا الصيف استغرب الأمر. يجب على الناس الاستيقاظ لإدراك ضخامة ما يحدث حولنا. ففي ظل إصابة أكثر من 786 ألف حول العالم، ووفاة أكثر من 38 ألف، والعديد من دول العالم تفرض إجراءات العزل العام، نحتاج لإدراك أن كرة القدم لا يمكن أن تعمل بمعزل عن ذلك».

واتجه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لتخفيض النفقات، في ظل إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ قامت أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس بتخفيض رواتب لاعبيها ومدربيها لتقليل النفقات.