شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو ريد بول النمساوي يتبرعون بجزء من رواتبهم لمتضرري كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر لاعبو نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، التنازل عن جزء من رواتبهم، في ظل أزمة فيروس كورونا الجديد، والتبرع به للمتضررين من أزمة تفشي الفيروس.

ووفقاً لبيان أصدره النادي، الثلاثاء، سيتم تجميع مبلغ شهري وتوجيهه إلى شركات محلية متضررة والأشخاص الذين يمرون بضائقة مالية وفي حاجة إلى المساعدة العاجلة.

وقال شتيفان رايتر، مدير عام النادي: «اللاعبون هم من أطلقوا المبادرة، وبالاتفاق مع الإدارة تحولت الفكرة إلى واقع».