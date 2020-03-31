اخبار الرياضه

لاعبو ريد بول النمساوي يتبرعون بجزء من رواتبهم لمتضرري كورونا

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو ريد بول النمساوي يتبرعون بجزء من رواتبهم لمتضرري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر لاعبو نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، التنازل عن جزء من رواتبهم، في ظل أزمة فيروس كورونا الجديد، والتبرع به للمتضررين من أزمة تفشي الفيروس.

ووفقاً لبيان أصدره النادي، الثلاثاء، سيتم تجميع مبلغ شهري وتوجيهه إلى شركات محلية متضررة والأشخاص الذين يمرون بضائقة مالية وفي حاجة إلى المساعدة العاجلة.

وقال شتيفان رايتر، مدير عام النادي: «اللاعبون هم من أطلقوا المبادرة، وبالاتفاق مع الإدارة تحولت الفكرة إلى واقع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو ريد بول النمساوي يتبرعون بجزء من رواتبهم لمتضرري كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا