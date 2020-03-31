شكرا لقرائتكم سيف زاهر: لدي معلومات مؤكدة حول استئناف الدوري خلال الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي سيف زاهر أن مسابقة الدوري المصري الممتاز، سوف تستأنف في الفترة المقبلة، موضحاً خلال تصريحات إذاعية قائلا :"وصلتني معلومات مؤكدة بوجود اتجاه لعودة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة وعدم إلغاء النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وتابع : هناك تحضيرات وترتيبات لوضع تصورات بشأن مصير بطولة الدوري الممتاز في حالة استقرار الأوضاع داخل مصر والسيطرة على الفيروس".

على صعيد متصل ،أكد محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود صعوبة استكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب عدم وضوح الرؤية فى عودة النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد .

أوضح محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن قرار عودة النشاط الرياضى ياتى من الدولة لان هذة المرة شى خطير يهدد حياة الانسان وأنه يتوقع ظهور المؤشرات خلال الشهرين القادمين .

وأشار محمد حليم أن الاندية حاليا تعمل على توفير أحتياجات اللاعبين للحفاظ على حياتهم وتأمين سبل المعيشة لان هذة الازمة كبيرة و لابد من تجاوزها .

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يطمئن محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود، على البرنامج التدريبى الخاص للاعبين الذى وضعه مدرب الاحمال خلال فترة البقاء فى المنزل عن طريق" واتس أب" .

وقال محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات .

ووضع عصام محمد مدرب الاحمال لفريق حرس الحدود برنامج تدريبى يومى للاعبى الفريق خلال الفترة الحالية لحين العودة الى التدريبات الجماعية مرة أخرى التي توقفت بسبب فيروس كيرونا .

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.