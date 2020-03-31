شكرا لقرائتكم زيدان يعلق على كسر رقمه التاريخي: ماكنتش أعرف من الأساس أنه مسجل بإسمي في البوندزليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد زيدان نجم منتخب مصر وبورسيا دورتموند سابقاً على كسر رقمه القياسي بالدوري الألماني الممتاز "البوندزليجا" والذي ظل صامداً طيلت 13 عاماً والخاص بأسرع هدفين متتاليين أحرزهما لاعب في الدوري الشهير.

خطف البديل الذهبي لفريق بايرن ميونح الألماني جوشوا زيركزي رقم قياسي مدون بإسم الدولي المصري السابق بعدما استطاع تسجيل هدفين في 4 دقائق فقط ديسمبر الماضي مع فريقه البافاري في المباراة التي جمعتهما ضد فولفسبورج في الجولة 17 من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا.

ونجح اللاعب الشاب الذي دخل المباراة في الدقائق الأخيرة وفريقه متعادل سلبياً مع فولفسبورج في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين (85)، (89)، على التوالي ليمنح الفريق البافاري انتصاراً عريضاً بالدوري الألماني الممتاز ليدخل اللاعب تاريخ البوندزليجا من أوسع أبوابه بعدما أقصى الفرعون المصري محمد زيدان من قمة الرقم القياسي الخاص بتسجيل هدفين في الدوري الألماني بأقل عدد من الدقائق الملعوبة.

وقال زيدان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم أكن أعلم أنني أحتفظ بهذا الرقم في البوندزليجا وأنه بالطبع سعيد للغاية أن هناك رقم بإسمي ظل في الدوري الألماني طيلت هذه السنين".

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أشار زيدان الى أنه يعتز بهذا الرقم خاصة وأنه سبق وأن حقق أرقام جيدة أخرى لا تقل أهمية مثل هدف سجلته مع ماينز وجعلني ضمن أسرع أهداف الدوري الألماني عبر التاريخ.

وتابع اللاعب الشهير أنه يرى أن تجربة دورتموند في مسيرته الاحترافية هلي الأبرز في مشواره الاحترافي خاصة وأنها شهدت الفوز ببطولة البوندزليجا بالإضافة الى مشاركته في الفوز ببطولة أفريقيا مرتين متتاليتين بخلاف تحقيقي شهرة واسعة في أوروبا من خلال نادي كبير بحجم هذا الفريق ومع مدرب قدير يراه أحد أفضل مدربين العالم حالياً.

ونجح محمد زيدان في تسجيل هدفين في عام 2007 عندما كان لاعباً في فريق ماينز ضد نورمبيرج في المباراة التي جمعتهما في الدوري الألماني الممتاز في يوم 24 فبراير حيث استطاع المهاجم المصري الشهير تسجيل الهدفين في 7 دقائق فقط جاء الأول في الدقيقة 20، والثاني في الدقيقة 27 على التوالي ليقود الفريق لفوز مهم بالبوندزليجا.

ويأتي في المرتبتين الثالثة والرابعة بجدول أسرع هدفين في الدوري الألماني الممتاز في أقل عدد من الدقائق، بعد محمد زيدان كل من أندري فيدلر صاحب الهدفين في 8 دقائق، ورود فان نيستلروي في 13 دقيقة.