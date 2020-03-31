شكرا لقرائتكم تقارير: فالكاو يرحب بالانتقال للهلال السعودي في الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدثت تقارير صحفية سعودية، عن موافقة النجم الكولومبى راداميل فالكاو، مهاجم جالطة سراى التركى، على الإنتقال لصفوف الهلال السعودي، بداية من الموسم المقبل، لتعزيز هجوم الزعيم.

كشفت صحيفة "الوطن" السعودية، أن الكولومبى فالكاو، أبدى موافقة مبدئية على الإنضمام إلى الهلال، خلال الانتقالات الصيفية، ولكنه اشترط، أن يوافق ناديه التركى على العرض المقدم، خاصة وفى ظل سعيه لضم المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلى من فريقه الحالى بريشيا.

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أضافت الصحيفة أن، مسئولى فريق الزعيم، يرغبون فى حسم صفقة المهاجم الكولومبى مبكرا، خاصة وأن المهاجم الفرنسي الحالى بافيتمبى جوميز، ينوى مغادرة الفريق مع نهاية الموسم الحالى.

أشارت الصحيفة إلى أن، الهلال يقود مفاوضات أخرى مع البرازيلى ماوريسيو جونيور، لاعب باوك اليونانى، ليكون بديلا لمواطنه كارلوس إدواردو، الذى اقترب من الرحيل بعد عدم تجديد عقده.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي، قبل إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، برصيد 51 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب، فريق النصر، صاحب المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بعد مرور 22 جولة.