شكرا لقرائتكم فاتورة اتحاد الكرة لمساعدة الحكام فى تطيبق تقنية الفيديو "الفار" فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، بتسديد مبلغ 36 ألف يورو للشركة المسئولة عن تطبيق "VAR " تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري لكرة القدم .

وأرسلت اللجنة قيمة السماعات الجديدة إلى لشركة على أن يتم إرسال السماعات الجديدة خلال 10 أيام.

أكد أعضاء اتحاد الكرة أن السماعات التي تستخدم حاليا في تقنية الفار تتعرض لأعطال كثيرة ، بسبب كثرة الحركة من الحكام، ل

من جهته قال جمال الغندور أن لجنة الحكام ستتعاقد خلال أيام على سماعات جديدة تستخدم عقب انتهاء فترة التوقف لحل الأزمة الحالية .

وأضاف الغندور في تصريحات اعلامية، أن تقنية الفيديو في مباريات الدوري الممتاز تمت على أكمل وجه قبل توقف النشاط ونجح الحكام في التعامل معها.

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سدد اتحاد الكرةً مبلغ 36 الف يورو للشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في مصر لارسال السماعات الجديدة خلال 10 أيام بعدما اشتكي الحكام من السماعات القديمة والتي توثر علي الصوت وتمنع التواصل بين حكم الساحة وغرفة الفيديو .

وعلّق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على جروبات "الواتس آب" المنسوبة لحكام تقنية الفيديو، والتى يطالبون خلالها بعودة جمال الغندور لرئاسة اللجنة أو الإمتناع عن إدارة المباريات فى حالة استئناف الدورى بداعى عدم إمكانية إقامة الدورى دونهم بعد الحصول على الرخصة.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إنه فى حالة التأكد من هذا الأمر سيتم إحالة أى حكم يرفض إدارة مباراة بالدورى للجنة الإنضباط ، وتطبيق اللائحة عليه التى تصل لحد الشطب فى حالة التمرد.

تابع المصدر أنه لا مانع من إلغاء تقنية الفيديو واستكمال الدورى بغيرها، لحين تدريب مجموعة أخرى من الحكام على التقنية إذا إستلزم الأمر ذلك.