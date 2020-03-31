شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. الاتحاد الأميركي للرغبي يعلن إفلاسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشهر الاتحاد الأميركي للرغبي إفلاسه بسبب معاناته من أزمة مالية هائلة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وأوضح الاتحاد، على موقعه بالإنترنت، عن رفعه دعوى إفلاس طبقا للمادة رقم 11 من القانون، مشيرا إلى أن الخسائر الفادحة التي تكبدها من أزمة وباء كورونا وضعته في أزمة مالية كبيرة. ويستطيع الاتحاد الأميركي العودة لاستئناف أنشطته إذا حظي بالدعم المناسب من الاتحاد الدولي للعبة.

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