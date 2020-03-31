شكرا لقرائتكم أستون فيلا يعرب عن خيبة أمله بشأن تصرفات قائده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم عن خيبة آمله الكبيرة في قائد الفريق جاك غريليش، الذي تم فرض عقوبات عليه لمغادرة منزله رغم الأمر الصادر من الحكومة البريطانية.

واعترف غريليش "24 عاما" يوم الاثنين خلال وسائل التواصل الاجتماعي إنه شعر بخزي كبير بعدما اضطر لترك منزله للقاء صديقه خلال عطلة نهاية الاسبوع الأخيرة.

وذكر النادي :أن أستون فيلا يشعر بخيبة أمل كبيرة ان أحد لاعبيه تجاهل أمر الحكومة بالبقاء في المنزل خلال أزمة فيروس كورونا.

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وأبدى النادي سعادته بأن اللاعب وافق على ان قراره بمغادرة المنزل كان خاطئا وغير ضروري بالمرة.

وأكد النادي أن اللاعب لم يلتزم بإرشادات الحكومة الواضحة للغاية والتي يجب احترامها من قبل الجميع.

وأشار النادي إلى أن اللاعب سيتم تأديبه وتغريمه حيث ستذهب كل قيمة الغرامة إلى مستشفى برمنغهام.