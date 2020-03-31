تصريحات فايلر تحسم مصير 7 لاعبين بالأهلي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الظهور الأول بالإعلام المصري، حالة الغموض وعدم الوضح في حياة المدرب السويسري وطبيعة تفكيره بشأن اتخاذ القرارات الفنية وموقفه من كل اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر سواء الحاليين أو المعارين أو اللاعبين الذي تم الاستققرار على عدم تجديد عقدهم.

وكشفت تصريحات فايلر بكل شفافية طريقة تفكيره تجاه لاعبيه ومدى احتياجاته، وتحديد مصير عدد من الللاعبين سواء بالاستمرار بخصوص اللاعبين ىالحاليين أو العودة بالنسبة للاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة التي ينوي ابرامها.

للتعرف على اللاعبين الـ 7 الذين حسم مصيرهم فايلر، اضغط هنا

جدير بالذكر ، أن 13 لاعباً هو عدد النجوم الأهلاوية المعارين لأندية أخري، والذي يتوجب على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر اتخاذ قرار بشأنهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

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