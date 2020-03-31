شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات فايلر تحسم مصير 7 لاعبين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الظهور الأول بالإعلام المصري، حالة الغموض وعدم الوضح في حياة المدرب السويسري وطبيعة تفكيره بشأن اتخاذ القرارات الفنية وموقفه من كل اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر سواء الحاليين أو المعارين أو اللاعبين الذي تم الاستققرار على عدم تجديد عقدهم.
وكشفت تصريحات فايلر بكل شفافية طريقة تفكيره تجاه لاعبيه ومدى احتياجاته، وتحديد مصير عدد من الللاعبين سواء بالاستمرار بخصوص اللاعبين ىالحاليين أو العودة بالنسبة للاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة التي ينوي ابرامها.
للتعرف على اللاعبين الـ 7 الذين حسم مصيرهم فايلر، اضغط هنا
جدير بالذكر ، أن 13 لاعباً هو عدد النجوم الأهلاوية المعارين لأندية أخري، والذي يتوجب على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر اتخاذ قرار بشأنهم قبل انطلاق الموسم الجديد.
وطلب فايلر من معاونيه مساعدته في تقييمهم خاصة وأن بطولة الدوري العام متوقفة في الوقت الحالي، وذلك من خلال رصد مشاركتهم مع أنديتهم قبل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.
وكلف فايلر معاونية بتجهيز تقرير شامل عن لاعبي الأهلي المُعارين من أجل تحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة وإعادة من يحتاجه الفريق وتجديد إعارة من لا يحتاجه الفريق، وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي ( سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي ( الجونة) وعمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف ( أنبي) وأخيراً المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع فايلر للاستماع لرؤيته في ملف المعارين، خاصة وأن الجميع في الأهلي يرغب في حسم مثل هذه الملفات مُستغلاً فترة توقف الدوري حالياً.
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