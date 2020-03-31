شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى يتحدث عن كورونا بجوار شيشه عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، صورة مثيرة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، حيث ظهر لاعب القلعة الحمراء يجلس مع أحد الأشخاص يشرب شيشة .

وكان السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى قد نشر عبر حسابه الرسمى على انستجرام جانبا من التدريبات التى يؤديها فى منزله للحفاظ على لياقته البدنية وعلق قائلا، "فترة صعبة لكل شخص فى العالم، كل ما يمكننا القيام به هو التركيز على ما يمكننا السيطرة عليه، دعونا نبقى في المنزل من أجل سلامة الجميع ، لنصلي من أجل حماية الله، ولنتذكر المتضررين في صلواتنا".



اليو بادجي

وينتظر مسئولو الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحي، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصر

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.