شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتوسط لاقناع الزمالك بعودة عمر جابر الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق يتوسط لدي أعضاء المجلس للموافقة علي عودة عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز الي صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، خاصة ان الزمالك يعاني من نقص في مركز الظهير الأيمن.

ويرتبط شيكابالا بعلاقة صداقة قوية مع عمر جابر فضلا عن ان الأخير يقدم مستويات مميزة مع بيراميدز خلال الفترة الماضية ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والايسر، وسيكون لاعب جوكر ومفيد للزمالك.

في سياق مغاير يحرص عدد من لاعبى الزمالك على التواجد فى جيمانزيوم الفريق بصورة فردية على فترات من أجل خوض تدريبات فى الجيمانزيوم الخاص بالفريق للمحافظة على لياقتهم البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويعمل جهاز الزمالك على تعقيم وتطهير صالة الجيمانزيوم بصورة مستمرة حتى تكون جاهزة لاستقبال أى لاعب يخوض برنامجا لتجهيزه، بعد وضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون برامج لتجهيز كافة اللاعبين من منازلهم.

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وقرر مسؤولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تعليق التدريبات الجماعية للفريق لحين إشعار آخر، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية اخري يرفض مجلس الزمالك، المزايدة فى الصفقات الصيفية حيث ترى إدارة قلعة ميت عقبة أن الوقت الحالى يشهد تخفيض الجميع للقيم المالية فى مختلف الأندية لذا لا يوجد ما يدعو للدخول فى منافسة حول أى صفقة خاصة إن الفريق يمتلك عددا كبيرا من العناصر المميزة فى قوامه الأساسى فى مختلف الخطوط.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.