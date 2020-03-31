شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يمد فترة إيقاف النشاط في الاتحاد السكندرى ويشكر أطباء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى استمرار إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بمقر النادى بالشاطبى وفرع النادى بسموحه حتى منتصف أبريل المقبل كنوع من الإجراء الإحترازى والوقائى ومنع عملية الإختلاط فى إطار خطة الدولة لحصر وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله .

فى الوقت نفسه وجه محمد مصيلحى خالص شكره واعتزازه لجيش مصر الأبيض من أطباء وهيئة تمريض وجميع الأجهزة المعاونة فى المجال الطبى من مجهودات كبيرة يبذلونها من أجل علاج المرضى المصابين بالفيروس .

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى قامت بها الدولة منذ فترة طويلة ، وطالبت الشعب المصرى بتنفيذ تلك التعليمات بكل صرامة للحفاظ على حياتهم والبقاء فى المنزل وعدم النزول للشوارع إلا فى الضرورة القصوى .

قال خالد قمر، مهاجم نادي الاتحاد السكندري، إنه جدد عقده مع النادي السكندري، لمدة موسمين بسبب عشقه لنادي الاتحاد.

وأكد قمر "الإتحاد السكندري نادي كبير ولا يقل قيمة أو منافسة عن الأهلي والزمالك بسبب مجهودات مجلس الإدارة في توفير كافة السبل للاعبين والجهاز الفني" ، قائلا أتمنى اعتزال الملاعب داخل زعيم الثغر فهو شرف لأي لاعب أن يكون داخل نادي الاتحاد".

وأضاف مهاجم الزمالك الأسبق أنه رحل عن صفوف القلعة البيضاء ثلاث مرات متتالية بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما لم يتحقق في صفوف نادي الزمالك.

Advertisements

وأضاف اللاعب": "أحب نادي الزمالك كثيرًا وهو أضاف لي الكثير ونجحت في تحقيق بطولات عديدة معه، ولكن في أكثر من فترة لم أشارك أساسيًا وهو ما تسبب في رحيلي مشددا أن نادي الزمالك كبير جداً ولم أندم نهائيًا في يوم من الأيام للتوقيع له فشرف كبير لأي لاعب الإنضمام إليه .

وعن توقيعه للأهلى أشار خالد قمر بالفعل وقعت للمارد الأحمر فور رحيلى عن صفوف نادي اتحاد الشرطة وحصلت على مقدم التعاقد ولكن الصفقة لم تتم بسبب تدخل نادي الزمالك" ، مشيرا إلى أن اتحاد الشرطة فضل بيعه للزمالك رغم انتهاء كافة الإتفاقات مع مسئولى القلعة الحمراء آنذاك .



الاتحاد السكندرى







