شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 مواقف تؤكد صعوبة تغيير قناعات فايلر مدرب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من المواقف خلال الفترة الماضية عن صعوبة تغيير السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى، لقناعاته مهم حدث.

ونجح فايلر في قيادة الأهلى لتحقيق الفوز في 16 مباراة متتالية والتعادل في أخرى، ليتعلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادى المقاولون العرب، كما قاد الفريق للتأهل لنصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا ليضرب موعدا مع الوداد المغربى.

وأظهر فايلر خلال الفترة التي قاد فيه الأهلى شخصية قوية سيطر بها على نجوم الأهلى، كما نجح في الاعتماد على معظم لاعبيه ومنحهم فرص للمشاركة في التشكيل الأساسى، ليستطيع العبور بالاهلى من كل المآزق التي تعرض لها والإصابات التي واجهها مثل إصابة حمدى فتحى ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وسعد سمير.

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وكلف فايلر معاونية بتجهيز تقرير شامل عن لاعبي الأهلي المُعارين من أجل تحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة وإعادة من يحتاجه الفريق وتجديد إعارة من لا يحتاجه الفريق، وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي ( سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي ( الجونة) وعمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف ( أنبي) وأخيراً المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع فايلر للاستماع لرؤيته في ملف المعارين، خاصة وأن الجميع في الأهلي يرغب في حسم مثل هذه الملفات مُستغلاً فترة توقف الدوري حالياً.

وقام الأهلي بإعارة عدد كبير من لاعبيه من أجل منحهم فرصة المشاركة، حيث شملت قائمة المعارين جميع مراكز الملعب باستثناء حراسة المرمى، وأتخذ مسئولو الأهلي قراراً بعودة أكثر من لاعب وعلى رأسهم محمد شريف وأكرم توفيق لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحي والرحيل المؤكد لقائد الفريق حسام عاشور الذي لم يُجدد عقده مع النادي، كما يقترب ناصر ماهر من العودة في ظل عدم رغبة فايلر في استمرار صالح جمعة، بينما يرهن مسئولو الأهلي فكرة قطع اعارة باسم علي الممتدة لمدة موسمين بأنهاء ملف تجديد عقد أحمد فتحي من عدمه، في الوقت الذي من المتوقع أن يثير المغربي وليد أزارو خلاف بين فايلر ولجنة التخطيط في ظل رفض المدرب السويسري عودته بينما ترى اللجنة أن عودته ستكون مُفيدة خاصة بعد تألقه اللافت منذ انتقاله للاتفاق السعودي، بينما لازال موقف أكثر من لاعب معلقاً وعلى رأسهم حسين السيد وأحمد ياسر ريان.