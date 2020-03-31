شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث سير الإجراءات الوقائية مع منظومة الطب الرياضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع ممثلي منظومة الطب الرياضى بالوزارة كافة الإجراءات والضوابط المتخذة في شأن الوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا ضمن إجراءات الحكومة المصرية وضوابط وزارة الصحة ومنها الإطمئنان على سير أعمال تعقيم كافة المنشآت الشبابية والرياضية وبوابات الكشف الصحى على المترددين على ديوان الوزارة وبعض المنشآت التابعة وحملات التوعية الصحية .
وتتضمن جهود الوزارة في هذا الشأن أيضاً تكثيف حملات التوعية من خلال كبار العلماء وأساتذة الطب الرياضى والتوجيه النفسى وخبراء التغذية واللياقة البدنية للرياضيين والنشء والشباب والأسر المصرية بوجه عام من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعى التابعة للوزارة ومنها القناة التي تبث يومياً على اليوتيوب وإذاعة شباب مصر والمواقع الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى والمسجلة جميعها على البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة
فيما أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة عدة اتصالات هاتفية مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لإعادة ترتيب خطة الأولمبياد، بعد أن تحدد موعد إجراء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، والتى سبق أن أعلن عن تأجيلها إلى صيف العام المقبل، وتقرر أن يكون موعدها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يبحث سير الإجراءات الوقائية مع منظومة الطب الرياضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.