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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يفتح باب الترشيح للانتخابات منتصف يوليو المقبل، محاولات لإقناع حسام عاشور بقبول عرض الأهلى.

اتحاد الكرة يفتح باب الترشيح للانتخابات منتصف يوليو المقبل

استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على فتح باب الترشيح لانتخابات الجبلاية المقبلة منتصف يوليو المقبل، حيث سيتقدم المرشحون بأوراقهم للجنة الخماسية لمدة اسبوع على ان تتولى اللجنة فحص الأوراق المقدمة.

محاولات لإقناع حسام عاشور بقبول عرض الأهلى

لم يحسم حسام عاشور قائد النادى الأهلى مستقبله سواء بالاعتزال بنهاية الموسم فى صفوف فريقه أو الانتقال لأى نادٍ آخر واللعب له بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

منافسة بين محمود الشامى وجمال علام على منصب النائب فى انتخابات الجبلاية

يعتزم الثنائى محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق خوض غمار الانتخابات المقبلة على منصب نائب الرئيس، بعدما تضمنت اللائحة الجديدة أن يتم اختيار النائب بالإنتخاب من جانب الجمعية العمومية وليس بالتصويت بين أعضاء اتحاد الكرة.

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36 ألف يورو تكلفة سماعات الـvarالجديدة للحكام

سدد اتحاد الكرة مبلغ 36 ألف يورو للشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في مصر لإرسال السماعات الجديدة خلال 10 أيام بعدما اشتكي الحكام من السماعات القديمة والتي توثر علي الصوت وتمنع التواصل بين حكم الساحة وغرفة الفيديو.

الزمالك يؤجل تحديد قائمة الراحلين بسبب تأجيل جلسة "كارتيرون"

قرر مسئولو الزمالك، تأجيل تحديد الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد، من عدمه، انتظارًا لحسم مصير الموسم الكروى الحالى الذى تم تعليقه لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تأتى رؤية مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، بأن تحديد الراحلين عن الفريق أو القادمين يجب أن يتم حسمه فى اجتماع مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، الذى تعذر إقامة جلسة معه فى الفترة الماضية نظرًا لغلق مقر النادى تنفيذاً للتعليمات الصادرة بشأن تجنب التجمعات حرصًا على عدم انتشار ذلك الفيروس.

الزمالك يصرف 5.5 مليون جنيه للاعبين فى توقف كورونا

صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، 5.5 مليون جنيه من مستحقات لاعبى الفريق فى الساعات الماضية، بعدما وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، اللاعبين، بصرف تلك المستحقات رغم توقف النشاط الرياضى تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

أندية المظاليم تطالب اتحاد الكرة بمكافآت الصعود رغم توقف الدورى

تلقى اتحاد الكرة خطابات من عدد من أندية القسمين الثانى والثالث، يطالبون خلالها بصرف المكافآت التى خصصها اتحاد الكرة للأندية الصاعدة للأقسام الأعلى، حتى حالة عدم استكمال الدورى هذا الموسم كنوع من التعويض لهذه الأندية عن خسائر توقف الدورى.