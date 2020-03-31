شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى مُستمر مع الأهلى 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط محمد هانى نجم دفاع الأهلى بعقد ممتد لمدة 5 مواسم، بعد تعديل وتمديد الإدارة الحمراء لعقده، حيث وقع هانى منذ فترة على عقد جديد لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية فى عقده بحيث ينتهى عقده فى 2025 .

وأوصت لجنة التخطيط بالتجديد لمحمد هانى بعد ظهوره مع الفريق بشكل طيب في الوقت الذي وافق رينيه فايلر علي خطوة تجديد عقد اللاعب، ويرغب مسئولو الأهلى في الحفاظ على محمد هاني في ظل عدم وضوح الرؤية في ملف استمرار أحمد فتحي من عدمه، بعد طلب اللاعب المخضرم مهلة قبل الرد على عرض الأهلي بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تنتهى المهلة التي طلب أحمد فتحي الحصول عليها غداً الأربعاء، على أن يعلن بعدها اللاعب الملقب بالجوكر قراره النهائي سواء بالموافقة على التجديد للأهلي بشروط الإدارة الحمراء أو الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.

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