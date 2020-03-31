شالكة يفرض غرامة عللى لاعبه أمين حارث بعد خرق حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فرض نادي شالكه الألماني غرامة مالية على صانع ألعابه أمين حارث بعدما خرق قواعد حظر التجول المفروضة من قبل السلطات في ولاية شمال الراين فيستفاليا، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولدى سؤاله عما إذا كان اللاعب قد عوقب بغرامة مالية، قال يوخن شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء :"نعم، هذا صحيح."

وأضاف شنايدر، قبيل بدء مؤتمر عبر الفيديو تعقده أندية رابطة الدوري الألماني اليوم للمناقشة بشأن مستقبل الموسم المتوقف حاليا، "لكن الآن هناك موضوعات أكثر أهمية من الغرامات المالية على اللاعبين."

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وفي وقت سابق من مارس الجاري، كان أمين حارث قد تواجد في حانة تقدم الأرجيلة في مدينة إيسن، برفقة عشرة أشخاص أخرين، بعد وقت طويل من الموعد المفترض لإغلاقها.

وداهمت الشرطة ما أطلق عليه اسم "حفل كورونا" بعد منتصف الليل، في الحانة التي ظلت أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر، مخالفة بذلك القوانين.

ومن ناحية أخرى، يقدم اللاعب المغربي الدولي تبرعات لمؤسسة "شالكه يساعد"، حيث يقوم مشجعون بتعبئة صناديق بالمواد الغذائية، وتقديمها إلى الأكثر تضررا في مدينة جلسنكيرشن خلال الأزمة الحالية.