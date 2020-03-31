مهاجم سامبدوريا يعلن تحسنه من إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أعرب مانولو جابيادني مهاجم فريق سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم عن دعمه لكل الذين يكافحون أزمة فيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة بيرجامو بعدما تعافى من إصابته بالفيروس.

وقال جابياديني لقناة "سكاي" التليفزيونية اليوم الثلاثاء من منزله في جنوه :"أشعر بتحسن واستأنفت التدريبات. أفكر في برجامو ووالدي. هذه المأساة ضربتني بشدة، مثلما فعلت لملايين الإيطاليين والناس حول العالم".

وقال إنه عانى من الحمى لمدة يوم وسعال سيء لعدة أيام. وكان آخر اختبار له جاء سلبيا، ووفقا للبروتوكول، لابد أن يتبعه اختبار ثاني للتأكد من شفائه.

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وكتب جابياديني يوم الأحد الماضي عبر تطبيق انستجرام لمواطني بيرجامو في منطقة لومباردي والتي ضربها الفيروس بشدة يقول:" بصفتي مواطن من بيرجامو لا ينسى أصوله، أرسل إليكم أحضاني وتشجيعي، وأحثكم على النهوض وأن تكونوا أقوياء أكثر من أي وقت".

وفي يوم 12 آذار/مارس، كان جابياديني أول لاعب من سبعة لاعبين بفريق سامبدوريا تظهر نتيجة اختباره إيجابية، والثاني في الدوري الإيطالي، بعد يوم من إصابة دانيلي روجاني لاعب يوفنتوس.

ويوجد لاعب واحد فقط بفريق أتالانتا، في مقاطعة بيرجامو، مصاب بفيروس كورونا هو الحارس ماركو سبورتيلو من بين 16 لاعبا مصابا من المشاركين في دوري الدرجة الأولى.